Школьников и студентов приглашают на диктант по немецкому языку

Состоится 14-й Всероссийский открытый диктант по немецкому языку «Tolles Diktat». Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, сообщает Портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

Акция направлена на повышение культуры грамотного письма на немецком языке, популяризацию историко-культурного наследия и достижений немцев России. Впервые диктант провели в 2013 году в Томской области, а с 2015 года он стал ежегодным всероссийским событием. Организаторы подчёркивают, что цель проекта — не только проверка знаний, но и поддержка языкового многообразия, сохранение культурного наследия российских немцев.

Принять участие очно могут школьники, студенты, преподаватели, а также все изучающие немецкий язык и желающие оценить свои знания. Тексты диктантов разработаны для уровней владения языком от А1 до С1, включая специальный уровень «А1 для малышей» («А1 für Kleine»). Список зарегистрированных площадок будет опубликован на официальном сайте акции.

Любая образовательная организация, библиотека, центр встреч российских немцев или культурное учреждение может стать официальной площадкой. Для этого необходимо подать заявку через сайт проекта.

Для тех, кто не может посетить очную площадку, предусмотрен онлайн-формат. 20 февраля в 13:00 по московскому времени на сайте акции пройдёт традиционная онлайн-трансляция диктанта. Регистрация на неё открыта до 19 февраля включительно. Кроме того, с 21 по 28 февраля можно будет написать диктант в записи в удобное время.

Подробная информация о правилах участия и площадках размещена на официальном сайте акции. Организаторами выступают Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-немецкий дом.