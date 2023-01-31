Школьников и студентов колледжей РТ приглашают на онлайн-уроки по финансовой грамотности

Банк России запустил очередную сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников 8–11-х классов и студентов колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по РТ.

В программу обучения включены 20 тем. Занятия помогут узнать, зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять доходами и расходами и не попасться на уловки кибермошенников и так далее.

Лекторами на уроках будут представители Банка России, эксперты финансового рынка и преподаватели вузов. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на интересующие учащихся вопросы. Принять участие можно будет до 21 апреля.

«В 2022 году более 200 тыс. учащихся Республики Татарстан подключились к онлайн-урокам по финансовой грамотности Банка России. Участие в занятиях приняли все школы и учреждения среднего профессионального образования республики», — отметил управляющий Отделения Банка России — Национального банка по РТ Марат Шарифуллин.

Помимо уроков по финансовой грамотности в сессию традиционно включены темы по профориентации. Ученики могут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. По отзывам участников, некоторые школьники по итогам таких занятий определились с выбором профессии и успешно поступили в профильные вузы.