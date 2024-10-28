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Школьников и студентов из РТ пригласили на международную цифровую олимпиаду
Татарстанские школьники и студенты могут стать участниками международной цифровой олимпиады «Волга-IT». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РТ.
В ведомстве отметили, что мероприятие является уникальным, так как задания для него на основе собственных кейсов составляют IT-компании.
В этом году олимпиада пройдет в нескольких номинациях:
— Backend-разработка: Web API;
— Искусственный интеллект и анализ данных;
— Автоматизация тестирования (Java);
— Web-дизайн;
— 1С программирование;
— Телекоммуникации и информационная безопасность;
— Мобильная разработка кроссплатформенных приложений для ОС Аврора на Flutter.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Присоединиться к мероприятию можно до 28 октября.
Подробнее о «Волга-IT» можно узнать на сайте мероприятия.
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