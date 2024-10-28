Школьников и студентов из РТ пригласили на международную цифровую олимпиаду

Татарстанские школьники и студенты могут стать участниками международной цифровой олимпиады «Волга-IT». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РТ.

В ведомстве отметили, что мероприятие является уникальным, так как задания для него на основе собственных кейсов составляют IT-компании.

В этом году олимпиада пройдет в нескольких номинациях:

— Backend-разработка: Web API;

— Искусственный интеллект и анализ данных;

— Автоматизация тестирования (Java);

— Web-дизайн;

— 1С программирование;

— Телекоммуникации и информационная безопасность;

— Мобильная разработка кроссплатформенных приложений для ОС Аврора на Flutter.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Присоединиться к мероприятию можно до 28 октября.

Подробнее о «Волга-IT» можно узнать на сайте мероприятия.