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Общество 28 октября 2024 15:27

Школьников и студентов из РТ пригласили на международную цифровую олимпиаду

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Татарстанские школьники и студенты могут стать участниками международной цифровой олимпиады «Волга-IT». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РТ.

В ведомстве отметили, что мероприятие является уникальным, так как задания для него на основе собственных кейсов составляют IT-компании.

В этом году олимпиада пройдет в нескольких номинациях:

— Backend-разработка: Web API;
— Искусственный интеллект и анализ данных;
— Автоматизация тестирования (Java);
— Web-дизайн;
— 1С программирование;
— Телекоммуникации и информационная безопасность;
— Мобильная разработка кроссплатформенных приложений для ОС Аврора на Flutter.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Присоединиться к мероприятию можно до 28 октября.

Подробнее о «Волга-IT» можно узнать на сайте мероприятия.

#олимпиада #it-индустрия
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