Школьников Елабуги трудоустроят на время летних каникул

Буквально через неделю у школьников начинаются каникулы. Часть детей отправится на отдых с родителями, кто-то — к бабушке на дачу, другая часть поедет в загородные лагеря, кто-то останется в пришкольных лагерях, а некоторых ребят на летние месяцы трудоустроят. Так, этим летом штат соусного производства АО «Эссен Продакшн АГ», расположенного в Елабуге (Республика Татарстан), пополнится 45 сотрудниками в возрасте от 14 до 17 лет.

В Елабужском районе проживает более 10 тысяч детей. На каникулы в оздоровительные и пришкольные лагеря отправится около 4 тыс., другие 6 тыс. останутся дома. Скучать не придется: для них организуют развлечения в парках и скверах города, плюс отдых можно будет совмещать с оплачиваемой работой. Этим летом местный Центр занятости населения предлагает желающим 500 рабочих мест. Пять договоров заключены с ведущими предприятиями города, в числе которых и АО «Эссен Продакшн АГ». Соусное производство компании в Елабуге примет 45 новых сотрудников: на каждый месяц лета своя «смена» из 15 человек.

«Практика такого трудоустройства существует у нас уже десять лет. С инициативой выступили сами сотрудники. Цель проекта — не просто занять детей на время каникул, отвлечь от гаджетов, а дать им представление о работе, дисциплине, сформировать правильное отношение к труду и деньгам. Конечно, ребята не стоят на соусных линиях, не выполняют физически сложную работу, но даже за эти несколько часов в день могут почувствовать, что значит быть частью дружного коллектива большого предприятия», — рассказала руководитель отдела по работе с персоналом АО «Эссен Продакшн АГ» Юлия Дема.

После заключения срочного трехстороннего договора (работник или его полномочный представитель, компания и Центр занятости населения Елабуги) группа юных сотрудников получает спецодежду и проходит инструктаж. Наставник рассказывает, что и как предстоит делать, а по окончании трудовых отношений оценивает работу, дает обратную связь.

«Сотрудники в возрасте от 14 до 15 лет работают не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет — не более пяти часов, в возрасте от 16 до 18 лет — не более семи часов. Процесс регулируется Трудовым кодексом и табелируется. Никаких командировок и внеурочной работы! Есть перерывы на отдых, на обед — всё как у взрослых. Ребята в основном занимаются исполнением несложных поручений, благоустройством территории. Зарплата — почти 17 тыс. рублей в месяц», — пояснила Юлия Дема.

По мнению Юлии, летнее трудоустройство детей — полезная практика с прицелом на будущее. Возможно, почувствовав вкус работы в большой, дружной и надежной компании, ребята захотят остаться в Елабуге и состояться как специалисты именно тут, на родной земле.

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 год составил 35,2 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Компания располагает собственным складом площадью свыше 5 тыс. кв. метров (вместимость 7 тыс. паллето-мест) в Елабуге. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 300 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» — лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 году ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России — 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды — награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» — Барышев Леонид Анатольевич.