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Школьники Зеленодольского района посетили Госдуму по приглашению Татьяны Ларионовой
Школьники из Зеленодольского района побывали в Москве и смогли посетить здание Государственной Думы. Поездка была организована для победителей республиканской научной конференции «История страны через историю семьи», которая прошла в Зеленодольском лицее №1 в апреле этого года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
Тогда в приветственном слове депутат Татьяна Ларионова пригласила будущих победителей конференции посетить Государственную Думу. Инициативу поддержал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, отметив, что все расходы на поездку ребят в Москву берет на себя.
Школьники из Зеленодольска, Айши, Красного Яра и Набержно-Морквашской школы Верхнеуслонского района пробудут в Мовске с 22 по 24 мая. Сегодня они посетили Госдуму, а впереди их ждет увлекательная экскурсия по городу.
Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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