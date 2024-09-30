Школьники вместе с экологами из Казани изучили качество воздуха

В Зеленодольском районе Татарстана ученики первого в республике экокласса провели первое практическое занятие на свежем воздухе. Урок вели сотрудники казанской передвижной лаборатории, которые проверяют качество воздуха в разных районах. Ребята вместе с экологами определили состав воздуха при помощи спецоборудования — аспиратора и хроматографа.

Учащиеся внимательно смотрели, как ученые анализируют воздух. Как позже отметил директор комплекса по переработке отходов «Экорес» Сергей Лобачев, который стал инициатором создания экокласса, ребятам предстоит изучить экологию как теоретически, так и практически. Они будут выезжать на предприятия и в заповедники, а также работать с техсредствами и лабораторным оборудованием.

В планах школы — создание эко-тропы, станции метеонаблюдения и расширение экологического сотрудничества. Подробнее – в сюжете «Татарстан 24».