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Общество 30 сентября 2024 20:08

Школьники вместе с экологами из Казани изучили качество воздуха

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В Зеленодольском районе Татарстана ученики первого в республике экокласса провели первое практическое занятие на свежем воздухе. Урок вели сотрудники казанской передвижной лаборатории, которые проверяют качество воздуха в разных районах. Ребята вместе с экологами определили состав воздуха при помощи спецоборудования — аспиратора и хроматографа.

Учащиеся внимательно смотрели, как ученые анализируют воздух. Как позже отметил директор комплекса по переработке отходов «Экорес» Сергей Лобачев, который стал инициатором создания экокласса, ребятам предстоит изучить экологию как теоретически, так и практически. Они будут выезжать на предприятия и в заповедники, а также работать с техсредствами и лабораторным оборудованием.

В планах школы — создание эко-тропы, станции метеонаблюдения и расширение экологического сотрудничества. Подробнее – в сюжете «Татарстан 24».

#качество #воздух #школьники
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