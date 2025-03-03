Школьники Верхнеуслонской гимназии изучили актуальные аспекты цифровой грамотности

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В пятницу, 28 февраля, состоялся урок Цифрового ликбеза по темам: «Резервное копирование данных», «Создавай новое с искусственным интеллектом», «Защита от спама» для учеников Верхнеуслонской гимназии им. Зиннурова Н. Ш.

Как сообщает Минцифры РТ, урок детям провел замминистра цифровизации РТ Булат Габдрахманов. Он объяснил почему регулярное резервное копирование файлов является необходимым для предотвращения потери важной информации. Ученики узнали о различных способах сохранения данных и о том, как правильно организовать этот процесс, а также о работе ИИ и его влиянии на повседневную жизнь.

Дети познакомились с примерами использования нейросети в различных сферах: от игр до образовательных приложений. Особое внимание уделили вопросам защиты от спама и мошенничества в интернете. Урок прошел в интерактивной форме, ученики активно участвовали в обсуждениях и задавали вопросы.

«Ежегодно порядка 200 000 школьников проходят интерактивные уроки на эту тему, и всегда приятно вести занятия очно. Спасибо руководству Верхнеуслонского района за инициативу», — отметил Габдрахманов.

Он также подчеркнул, что дети проявляют большой интерес к IT-технологиям, и цель таких уроков — просветить их о преимуществах цифровых технологий, независимо от того, станут ли они в будущем IT-специалистами.