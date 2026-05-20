Школьники в РФ начнут углубленно изучать искусственный интеллект с 1 сентября

Российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики с 1 сентября. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что развитие школьного образования во многом ориентируется на результаты и направления Всероссийской олимпиады школьников, очередной цикл которой завершился в мае.

По словам Кравцова, профиль «Искусственный интеллект» был включен в олимпиаду по информатике как новое направление и быстро показал высокий интерес со стороны участников. Министр сообщил, что именно поэтому с 2026/27 учебного года его планируется внедрить в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики.

Ранее Минпросвещения России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов в федеральный перечень школьной литературы.