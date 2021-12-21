Школьники из Татарстана завоевали 11 медалей на румынском турнире по информатике
Школьники из Татарстана завоевали 11 медалей на турнире по информатике Romanian Master of Informatics. Это лучший результат за всю историю участия команд из Татарстана в данном мероприятии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«По результатам турнира ребята завоевали две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали. Татарстан представляли 13 школьников», – отметили в министерстве.
Золотые медали получили десятиклассники Валерий Родионов из Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ и Даниил Кузьмин из Лицея Иннополис.
Турнир по информатике RMI 2021 прошел 15–17 декабря в онлайн-формате. В нем приняли участие 237 школьников из России, Беларуси, Италии, Болгарии, Киргизии, Хорватии, Молдовы, Грузии, Северной Македонии, Венгрии, Румынии, Израиля, Швейцарии и Украины.
Состязание прошло в два тура. Участники решали по три задачи за тур в течение пяти часов. В подготовке школьников к турниру помогали специалисты Университета Иннополис.