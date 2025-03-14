Школьники Татарстана заняли первое место в конкурсе «Управление БПЛА» на олимпиаде ПФО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Команда из Татарстана заняла первое место в конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами» и второе призовое место – в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Победителей и призеров наградили в Перми 14 марта 2025 года.

Как сообщили организаторы конкурса, более 180 самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья, ставшие лучшими по итогам муниципальных и региональных отборов, соревновались по 5 дисциплинам: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов». Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии. Участники «Робототехники» соревновались в конструировании и программировании роботов. В конкурсах «Управление и программирование беспилотными летательными аппаратами» ребятам необходимо было успешно выполнить полетное задание. Самой многочисленной по составу участников традиционно стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра состояла из 4 раундов, в каждом из которых более 80 юным знатокам предстояло ответить на 10 вопросов.

Также команды приняли участие в игре-викторине «Героические страницы Отечественной истории». Кроме соревновательной программы для ребят были организованы экскурсии и посещение Кунгурской ледяной пещеры.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил замполпреда Олег Машковцев.

«Х Интеллектуальная Олимпиада была яркой и насыщенной мероприятиями. Позади испытания, в которых каждый участник проверил свои силы и приобрел опыт. Уверен, что для каждого это замечательное мероприятие принесло радость от общения с единомышленниками, новые открытия, захватывающие моменты, приятные знакомства и увлекательные события. Именно такие талантливые и целеустремленные ребята – будущее нашей страны», – отметил он.

Машковцев также поблагодарил Правительство Пермского края, всех организаторов и волонтеров за подготовку и проведение мероприятия.

По итогу в «Робототехнике» первое место заняла команда из Республики Башкортостан, второе место у ребят из Республики Марий Эл, третье – у команды из Пензенской области. Также специальными призами за оригинальное решение награждены команды Республики Мордовии и Оренбургской области.

В решении изобретательских задач первое место у команды Пермского края, второе – у команды Саратовской области, третье – у Чувашской Республики.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Пермского края, на втором месте команда из Республики Татарстан, на третьем – ребята из Самарской области.

В конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Республики Татарстан, второе место заняла команда Нижегородской области, третье – у Оренбургской области.

В конкурсе «Программирование беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Республики Башкортостан, второе – у команды Оренбургской области, третье – у Республики Марий Эл.

По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Оренбургской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Башкортостан.

Победители и призеры Олимпиады награждены фирменным кубком за победу команды и памятными подарками.