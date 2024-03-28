Школьники Татарстана встретились с министром образования РТ Ильсуром Хадиуллиным

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сотрудники журнала «Ялкын» и юные активисты из школ Татарстана встретились с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным. Участниками встречи стали 15 школьников из городов и районов республики.

«Спасибо вам за то, что пришли на встречу, что показываете себя с лучшей стороны, пишете стихи, рассказы, читаете журнал „Ялкын“, являетесь гордостью своих родителей. Вы — наше будущее, мы гордимся вами. Спасибо вашим родителям за таких замечательных детей. Если бы в семье не воспитали любовь к учителям, языку, родному краю, вы не оказались бы здесь», — обратился к школьникам министр.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Встреча организована редакцией журнала «Ялкын». Главный редактор журнала Ильназ Фазуллин назвал счастливой возможностью встречу детей с министром.

«Вам повезло, что вы здесь. Вы достойны этого. „Ялкын“ всегда был площадкой подготовки молодых журналистов. Из журнала выросли великие писатели», — отметил он.

Ильсур Хадиуллин назвал молодых талантливых авторов основой будущего журнала.

«„Ялкын“ — издание с вековой историей. Его прошлое богато на значимые события. Несмотря на перемены в обществе, настоящее журнала тоже неплохое. Когда есть такая замена, у журнала, уверен, светлое будущее», — поделился министр.

Энже Габдуллина