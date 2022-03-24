Школьники Татарстана в числе самых заинтересованных в финансовой грамотности по России

Татарстанские школьники попали в число самых активных участников Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Волго-Вятского главного управления Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

«Интерес к олимпиаде среди юных татарстанцев во многом объясняется ее доступностью и практической пользой. Олимпиада проходит в онлайн-формате и включает в себя интерактивные задания, которые учат школьников грамотно управлять деньгами, помогают формировать правильные финансовые привычки», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком Татарстана Марат Шарифуллин.

На сегодняшний день в олимпиаде приняли участие более 1 млн учащихся классов с 1-го по 9-й со всей России. Помимо Татарстана, наибольший интерес к ней проявляют школьники из Дагестана, а также Московской, Ростовской и Челябинской областей.

Задания олимпиады знакомят учащихся с осознанным потреблением ресурсов без вреда для экологии, постановкой персональных финансовых целей, а также со способами определения мошеннических действий.

Онлайн-олимпиада продлится до 31 марта этого года. По ее итогам ученики и их учителя получат наградные грамоты и сертификаты.