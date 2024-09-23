Школьники Татарстана снимут авторские фильмы о героях своего района

В Татарстане стартовал проект «Кинопросвещение» для детей и подростков. Они смогут стать участниками настоящего кинопроцесса и снять собственный авторский фильм о герое родного края. Их ждет обучение в офлайн и онлайн форматах, практические занятия по съемке, обратная связь от кинематографистов и участие в кинофестивале «Открытие», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«На проекте «Кинопросвещение» участники смогут не только рассказать о герое своего района, но и познать киноискусство: обучиться сценарному мастерству, съемке, монтажу. Героем кинофильма может стать любая личность, которая внесла существенный вклад в развитие района или нашей республики. Все фильмы участники продемонстрируют на фестивале “Открытие”», - пояснили агентству в пресс-службе.

Принять участие могут все желающие в возрасте 10-18 лет со всех районов республики, подав заявку по ссылке.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.