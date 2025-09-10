Школьники Татарстана смогут проверить знания ПДД на Всероссийской онлайн-олимпиаде

С 23 сентября по 26 октября 2025 года школьники 1–9 классов смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлено на проверку знаний правил безопасного поведения на дорогах.

Олимпиада пройдет в онлайн-формате, что обеспечит доступность для участников из всех регионов России. Участие бесплатное; для этого понадобится компьютер или планшет с доступом в интернет и современным браузером.

Официальный сайт олимпиады – dorogi.uchi.ru – станет доступен 23 сентября. Для выполнения заданий потребуется авторизация или регистрация на платформе Учи.ру.

Организаторами выступают Министерство транспорта РФ, МВД России, Министерство просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».