Школьники Татарстана смогут принять участие в олимпиаде по жизни и творчеству Чайковского

С 20 ноября по 20 декабря этого года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» состоится всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада», посвященная 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Принять в ней участие смогут и школьники Татарстана.

Весной этого года уже проходила общероссийская творческая акция, приуроченная к юбилею композитора. Нынешняя акция пройдет в олимпиадном формате и будет носить в основном образовательный характер, сообщают организаторы мероприятия.

«Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире», – пояснила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Подготовлены задания для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–18 лет) возрастов по трем блокам: «Музыкальная викторина», «Кроссворд», «Тест». Основная цель мероприятия – приобщение к богатому наследию России в области культуры и искусства.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ», заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. Набравшие наибольшее количество баллов станут победителями, их назовут 25 декабря.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления («Роскультпроектом») и Российским фондом культуры. Олимпиадные задания разработаны в махачкалинской детской школе искусств №1 имени Петра Чайковского.