Школьники Татарстана смогут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Нацбанка РТ

Во время каникул школьники Татарстана, обучающиеся в классах с 1-го по 9-й, смогут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Школьники научатся формировать полезные финансовые привычки и познакомятся с основами предпринимательства. Проверить свои знания можно будет бесплатно в любой день вплоть до 31 марта.

В прошлом, 2023 году почти 47 тыс. татарстанских школьников уже приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности. В этом году учащимся придется разобраться, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки.

Кроме того, ученикам предстоит построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Также будет обсуждаться, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах. Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от платформы Учи.ру.

Организуют олимпиаду Банк России, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ и образовательная платформа в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом России Владимиром Путиным).