Экономика 25 марта 2026 13:52

Школьники Татарстана смогут получить 50 тыс. рублей за успехи в учебе

Школьники 5-11 классов из Татарстана смогут получить гранты по 50 тыс. рублей за успехи в изучении математики, физики или химии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель университета талантов Аделя Ахметова.

«Физико-математический прорыв – это уникальная возможность, которой нет ни в одном другом регионе Российской Федерации. И с 1 апреля стартует заявочная кампания», – отметила Ахметова.

По ее словам, за прошлый год поддержку получили 200 школьников Татарстана. А в этом году их число будет вдвое больше, так как помимо физико-математического прорыва в республике запустили еще и физико-химический прорыв.

Для получения денежного поощрения за участие в физико-математическом прорыве учащийся должен иметь средний балл по предметам выше 4,5 и более полугода заниматься в профильном кружке. Для физико-химического прорыва требования чуть ниже – средний балл выше 4 и более 3 месяцев занятий в профильном кружке.

Подать заявку на участие можно будет с 1 по 15 апреля. Денежное поощрение выбранные участники проекта получат не позднее 17 июля этого года.

#Татарстан #школьники #гранты
