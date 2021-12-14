Школьники Татарстана смогут бесплатно изучить языки программирования

Более 2 тыс. учащихся из 5 регионов России в том числе и Татарстана научатся программированию на дистанционных курсах за счет государства благодаря национальной программе «Цифровая экономика РФ». Школьники смогут записаться на один из 24 курсов и выучить такие языки, как Python, C#, Java, PHP, C++ и JavaScript.

Проект инициирован Минцфиры России и Университетом 2035. Записаться на курсы могут школьники старше 14 лет, проживающие в Белгородской, Новгородской, Пензенской областях, а также в Татарстане и Якутия.

В каталоге проекта можно выбрать курсы от 9 образовательных организаций, таких как Университет Иннополис, Инжинириум МГТУ имени Баумана, Университет «Синергия», ИТ-школа Алгоритмика и другие.

Чтобы принять участие в проекте, школьнику нужно до 30 декабря 2021 года подать заявку на сайте, выбрать курс в каталоге, заполнить анкету вместе с одним из родителей, пройти входное тестирование по основам программирования и заключить договор на бесплатное обучение от имени родителя.

Курсы являются дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Минимальная продолжительность каждой программы составляет 144 академических часа.

Опыт и результаты пилотного проекта будут учтены во всероссийском проекте, который стартует в 2022 году уже во всех регионах и рассчитан на уже двухлетнюю учебу.

Обучение входит в список мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».