Школьники Татарстана разработали чат-боты для национального мессенджера MAX

В Татарстане подвели итоги первого школьного хакатона по созданию чат-ботов для национального мессенджера MAX. В нем приняли участие свыше 1,1 тыс. школьников из 45 районов республики. В финал вышли 200 участников, а победителями стали десять авторов лучших решений.

Финалисты создали чат-боты для образования, культуры, туризма и социальной сферы. Среди проектов – тренажер для подготовки к ОГЭ, помощник для проверки зрения, а также боты для изучения английского языка и организации тренировок.

«Масштаб хакатона впечатляет, он показывает интерес молодежи к цифровым технологиям и готовность создавать полезные решения уже сегодня. Через такие проекты мы создаем условия для развития цифровых компетенций среди детей, поддерживаем молодые таланты и помогаем найти свое место в мире IT. Для многих ребят сегодняшний день – первый шаг в профессию и стимул двигаться дальше, мы же очень рады взращивать кадры на благо Татарстана», – отметил руководитель Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Хакатон цифровых решений для платформы MAX прошел в два этапа. На первом участники прошли обучение по основам создания чат-ботов, а затем приступили к разработке собственных проектов. Экспертное жюри оценило оригинальность, техническую реализацию, удобство использования и практическую пользу чат-ботов, после чего отобрало 200 лучших сценариев. Их авторы смогли реализовать чат-боты на платформе MAX и получили приглашение на очный финал хакатона.