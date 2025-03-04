Школьники Татарстана примут участие в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО

13 победителей регионального этапа представят республику в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО - воспитанники Гимназиий №6 и №90, Лицея – инженерного центра, специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе» (все находятся в Казани) и детского технопарка «Кванториум» (Набережные Челны).

Как сообщила пресс-служба Минобразования РТ, финал состязания состоится в марте в Перми. В нем будут бороться юноши и девушки из всех 14 регионов Приволжья в 4 направлениях: робототехника, управление и программирование беспилотных летательных аппаратов, решение изобретательских задач, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

В этом году Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится в юбилейный 10-й раз. Цель проекта — создать условия для интеллектуального развития молодёжи, привлечь детей к научно-инновационным формам деятельности.

Интеллектуальная олимпиада проводится в рамках реализации окружных общественных проектов Приволжского федерального округа в 2024/2025 учебном году при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, что отборочные этапы олимпиады проходили в Татарстане с декабря 2024-го по февраль 2025 года по 4 направлениям: «Управление БПЛА и программирование БПЛА», «Робототехника», «Решение изобретательских задач», «Что? Где? Когда?». В декабре в муниципальном этапе по всем направлениям приняли участие более 2,5 тыс. учеников из 577 школ.