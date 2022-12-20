Школьников Татарстана приглашают к участию в олимпиаде по родным языкам народов России

Татарстанцев приглашают к участию в II Федеральной олимпиаде школьников по родным языкам и литературе народов России. Первый тур, который проходит дистанционно, продлится до 10 января следующего года, сообщается на сайте Казанского федерального университета.

«Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проходит на сайте svosh.s-vfu.ru с 10 ноября 2022 года по 10 января 2023 года. Последний день приема заявок – 9 января. Второй (заключительный) этап пройдет очно в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ и других площадках вузов – организаторов олимпиады в феврале», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в состязаниях, необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады и подать заявку. На следующий день после получения логина и пароля можно будет выполнять олимпиадные задания.

В этом учебном году олимпиада проводится по 29 профилям и предметам: аварский, алтайский, башкирский, даргинский, долганский, карельский, кетский, крымскотатарский, кумыкский, лакский, лезгинский, марийский, мокшанский, ненецкий, русский, табасаранский, татарский, тувинский, удмуртский, украинский, хакасский, чеченский, чувашский, чукотский, эвенкийский, эвенский, эрзянский, юкагирский, якутский языки и литература.

Состязание проходит с участием 18 вузов России при поддержке Совета Федерации.