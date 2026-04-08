Школьники Татарстана представили экологические проекты на научной конференции в Челнах

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Конференция юных исследователей, где школьники со всей республики представили проекты в области экологии и здоровья, прошла в Набережных челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Мероприятие стало площадкой, на которой участники не только рассказывали о своих исследованиях, но и предлагали практические идеи для улучшения состояния окружающей среды и повседневной жизни.

Среди тем, которые представили школьники, – создание более экологичной школьной среды и снижение потребления ресурсов, разработка экомаршрутов для туристов и гостей Татарстана, влияние мобильных телефонов на здоровье человека, сравнение безопасности домашних и покупных средств, а также исследования домашней пыли и плесени.

В жюри секции «Экология человека» вошла старший инспектор Прикамского управления Юлия Маркелова.

Конференция объединила школьников, педагогов и экспертов и стала пространством для обмена знаниями и опытом.

Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры с раннего возраста и направлены на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». Школьники уже не только изучают экологические проблемы, но и предлагают решения, которые могут быть полезны для будущего республики.

Организаторами выступили Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский олимпиадный центр, Исполнительный комитет Набережных Челнов и детский эколого-биологический центр № 4.