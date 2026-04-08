news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 апреля 2026 15:39

Школьники Татарстана представили экологические проекты на научной конференции в Челнах

Читайте нас в
Телеграм
Школьники Татарстана представили экологические проекты на научной конференции в Челнах
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Конференция юных исследователей, где школьники со всей республики представили проекты в области экологии и здоровья, прошла в Набережных челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Мероприятие стало площадкой, на которой участники не только рассказывали о своих исследованиях, но и предлагали практические идеи для улучшения состояния окружающей среды и повседневной жизни.

Среди тем, которые представили школьники, – создание более экологичной школьной среды и снижение потребления ресурсов, разработка экомаршрутов для туристов и гостей Татарстана, влияние мобильных телефонов на здоровье человека, сравнение безопасности домашних и покупных средств, а также исследования домашней пыли и плесени.

В жюри секции «Экология человека» вошла старший инспектор Прикамского управления Юлия Маркелова.

Конференция объединила школьников, педагогов и экспертов и стала пространством для обмена знаниями и опытом.

Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры с раннего возраста и направлены на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». Школьники уже не только изучают экологические проблемы, но и предлагают решения, которые могут быть полезны для будущего республики.

Организаторами выступили Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский олимпиадный центр, Исполнительный комитет Набережных Челнов и детский эколого-биологический центр № 4.

#научная конференция #Экология #Набережные Челны #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

7 апреля 2026
Новости партнеров