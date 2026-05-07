Школьники Татарстана предложили решения для реальных бизнес-задач на проекте «Школьный бизнес-старт»

Реальные задачи от предпринимателей Татарстана в дистанционном формате решали 300 школьников из 32 команд в Казани. В проекте участвовали команды из Альметьевска, Буинска, Заинска, Казани, Менделеевска, Мензелинска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Нурлата, Чистополя, а также Апастовского, Бугульминского, Камско-Устьинского, Сармановского, Тукаевского и Тюлячинского районов.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Школьный бизнес-старт». По итогам экспертного отбора в очный финал, который состоится 7 мая в Казани, вышли 12 команд.

Школьникам предложили пять кейсов от действующих предпринимателей республики. Задачи были связаны с маркетинговыми коммуникациями, детскими образовательными центрами, фотоуслугами и металлообработкой.

Участники искали решения для актуальных бизнес-задач: как сохранять конкурентоспособность в быстро меняющихся рыночных условиях, выстраивать систему подбора и мотивации сотрудников для образовательного проекта, найти управляющего для кафе при детском центре, а также сформировать устойчивую клиентскую базу и повысить лояльность потребителей.

Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова сообщила, что за 2022-2025 годы проект «Школьный бизнес-старт» объединил 45,3 тысячи школьников, более 21 тысячи из которых – жители малых городов и сельских территорий республики. По ее словам, проект помогает детям освоить основы финансовой грамотности и предпринимательского мышления, а также формирует кадровый резерв для экономики региона.

Она отметила, что школьники получают практический опыт деловой деятельности, который помогает им осознанно выбрать будущую профессию и становится стимулом для запуска собственных бизнес-идей.

Проект «Школьный бизнес-старт» реализуется по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организаторами выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ при поддержке Министерства экономики и Министерства образования и науки Татарстана.