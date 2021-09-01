Школьники Татарстана пожертвовали деньги на букеты учителям в помощь тяжелобольным детям

Татарстанские школьники приняли участие в акции «Дети – детям», которую ежегодно проводит Фонд имени Анжелы Вавиловой в преддверии нового учебного года. Жителям республики предлагается купить для учителя один общий букет от класса, а сумму стоимости оставшихся букетов перечислить на помощь тяжелобольным детям.

В августе на участие в акции откликнулись ученики, родители и учителя зеленодольского лицея №1, казанских гимназий №122, 102, 96, инженерного лицея и школы №181.

«В эти дни у нас было много звонков от учеников из других школ, которые хотят присоединиться к акции. Ребята знают, что начинают новый учебный год с доброго дела – помощи ровесникам. Это один из самых важных уроков для них», – говорит председатель правления Фонда Владимир Вавилов.

Собранные деньги направятся на покупку лекарств, питания и медоборудования. Кроме того, параллельно Фонд вел сбор денег на покупку школьных принадлежностей для подопечных хосписа и пациентов Центра детской онкологии.