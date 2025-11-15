Школьники Татарстана посоревнуются на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи

14 ноября 2025 года в Саранске начался Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который будет проходить до 17 ноября. Всего в чемпионате участвуют 145 команд, состоящие из школьников, студентов, а также педагогов и наставников. От Татарстана выступают 2 команды: ученики казанского Политического лицея №182 и команда студентов из Зеленодольского медицинского колледжа.

Чемпионат является ключевым событием всероссийского проекта «Первая помощь», направленного на развитие практических навыков оказания первой помощи среди молодежи. Его организаторами выступил Российский Красный Крест совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке правительства Республики Мордовия.

Чемпионат будет проходить до 17 ноября. В ходе соревнований участники продемонстрируют умение применять алгоритмы действий в условиях смоделированной чрезвычайной ситуации. Впервые в рамках соревнований студенты и преподаватели будут соперничать наравне со школьниками, при этом задания меняются в зависимости от возраста участников.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов подчеркнул значение чемпионата как важной площадки для формирования у молодого поколения жизненно важных навыков, которые помогают сохранить здоровье и спасать жизни: «Это очень мощное движение, оно очень нужно сейчас нашей стране… Чемпионат – это не только соревнование профессионалов, это развитие культуры взаимопомощи и ответственности каждого гражданина нашей страны. Это тот навык, который может пригодиться в совершенно неожиданных ситуациях».

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовал помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

«Дело, которое объединило вас, имеет важное значение для страны. Оказание первой помощи – базовый навык, которым должен обладать каждый ответственный гражданин. Практические умения, которые развивает этот проект, могут пригодиться в повседневной жизни и спасти множество человеческих жизней», – сказал он.

Параллельно со спортивной частью пройдет образовательная программа. Например, рядом с ареной, где проходят соревнования, работает тематический городок чрезвычайных ситуаций, где каждый желающий может проверить и улучшить свои навыки помощи при различных ЧС.