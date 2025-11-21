Школьники Татарстана попробовали себя в реверс-инжиниринге в КАИ

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Передовая инженерная школа Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ провела первую профильную смену «Реверс-инжиниринг» для школьников Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В течение десяти дней участники пробовали себя в инженерных компетенциях: создавали 3D-модели, печатали прототипы, занимались пайкой, проводили исследования и представляли собственные проекты. Ребята получили возможность почувствовать себя инженерами будущего и поработать с современным оборудованием.

Проект «Передовые инженерные школы» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Такие центры создаются ведущими университетами совместно с высокотехнологичными компаниями и направлены на подготовку инженеров для современной промышленности.

Смена стала первой в череде профильных программ ПИШ КАИ.