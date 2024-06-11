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Школьники Татарстана могут присоединиться к флешмобу «Песни о родной стране»
Школьники Татарстана могут присоединиться флешмобу «Песни о родной стране», посвященному Дню России. Флешмоб пройдет с 12 по 30 июня, он реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и направлен на патриотическое воспитание молодежи.
Для участия молодые люди должны записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на Яндекс.диск, сообщает Минкульт РФ.
Миссия песенного флешмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.
По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.
В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.
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