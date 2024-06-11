Школьники Татарстана могут присоединиться к флешмобу «Песни о родной стране»

Школьники Татарстана могут присоединиться флешмобу «Песни о родной стране», посвященному Дню России. Флешмоб пройдет с 12 по 30 июня, он реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и направлен на патриотическое воспитание молодежи.

Для участия молодые люди должны записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на Яндекс.диск, сообщает Минкульт РФ.

Миссия песенного флешмоба – объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Праздник установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. В 1994 году он получил статус государственного и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете России. На привычный сегодня вариант «День России» наименование поменялось в 2002 году.

В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.