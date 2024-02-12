Школьники Татарстана могут принять участие во всероссийской олимпиаде по экологии

Татарстанские школьники 1-9 классов могут принять участие во всероссийской олимпиаде по окружающему миру и экологии, которая проходит на образовательной платформе Учи.ру с 6 февраля по 4 марта.

Участие в олимпиаде бесплатно, но необходима регистрация на сайте или вход с логином и паролем от Учи.ру.

Учащиеся, прошедшие олимпиаду, получат дипломы, грамоты или сертификаты, доступ к которым размещается в личных кабинетах на следующий день после соревнования. Учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Подробная информация об олимпиаде представлена на сайте.

Организаторами экопросветительской инициативы третий год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минприроды России. Олимпиада проходит в поддержку национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.