Школьники Татарстана могут принять участие во Всероссийской акции «Семейные традиции»

Школьники Татарстана могут присоединиться к Всероссийской акции «Семейные традиции». Культурно-образовательный проект, приуроченный к Году семьи и направленный на популяризацию традиций народов России, пройдет с 29 марта по 14 апреля.

В период проведения акции всем школьникам будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинаций на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», сообщает Минкульт России.

Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.