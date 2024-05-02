Школьники Татарстана изучат технологии интернет-торговли на «Уроке цифры»

Татарстанские школьники могут присоединиться к очередному «Уроку цифры», который пройдет с 6 по 31 мая на платформе одноименного всероссийского образовательного проекта. Урок от Ozon Tech будет посвящен технологиям в интернет-торговле.

Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребята узнают об устройстве электронной коммерции изнутри, изучат ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий, сообщает Минцифры РФ.

По сюжету урока ученики проводят летние каникулы вместе с персонажем Гошей в деревне, где с удовольствием пользуются предметами быта, созданными местными производителями, но не могут приобрести привычные для города товары. Вернувшись домой, герои решают создать собственный маркетплейс, чтобы с помощью технологий дать возможность производителям вдали от города продавать свои товары по всей стране, а жителям деревни — покупать все важные и необходимые товары.

Как отметила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова, благодаря «Уроку цифры» дети разного возраста могут окунуться в мир IT и узнать, как устроены привычные интернет-сервисы. «Возможно, в будущем это поможет им в выборе профессии, и они свяжут свою жизнь с миром технологий», – сказала она. «Мы ежедневно пользуемся сервисами доставки и маркетплейсами и порой даже не подозреваем, какая большая и сложная работа аналитиков, программистов, дата-сайентистов, тестировщиков скрывается за этой привычной нам легкостью “в пару кликов”», – подчеркнула Трубникова.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых IT-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Они проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций. В конце обучения школьников ждет игра, где им предстоит «запрограммировать» курьера и посоревноваться в создании самого короткого маршрута, чтобы посылки попали к получателям как можно быстрее.

Более подробная информация о проекте представлена на сайте https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons. Для учителей эксперты разработали методические материалы, которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн-формате без доступа к интернету, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях. 3 мая 2024 года в 10.00 на сайте проекта запланировано проведение вебинара для педагогов.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.