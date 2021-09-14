Школьники Татарстана будут изучать на уроках финансовую грамотность

Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности начнется в образовательных учреждениях Татарстана 15 сентября, сообщила пресс-служба отделения Банка России по республике – Национального банка по РТ.

В проекте примут участие школьники 6-11-х классов, студенты профессиональных образовательных учреждений.

«На уроках учащиеся узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. Кроме того, отдельное внимание будет уделено профориентации. Эти знания обязательно пригодятся в жизни, и нужно их усваивать со школьной скамьи», – цитирует управляющего Национальным банком по Республике Татарстан Марата Шарифуллина пресс-служба.

Занятия будут проходить с участием ведущих российских экспертов в области финансов.

Подключиться к онлайн-урокам можно не только в школах, но и из дома. Расписание и инструкции для подключения размещены на сайте проекта.

Проверить и закрепить знания можно, используя на уроках или дополнительных занятиях специально разработанные игры по финансовой грамотности.

Кроме того, с 22 сентября начинаются онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения, а с 27 сентября – вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов.