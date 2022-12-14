Школьники Татарстана бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

В общей сложности 419 учащихся Татарстана получили возможность бесплатно обучиться программированию в крупнейшем частном университете России «Синергия» благодаря проекту Минцифры РФ «Код будущего».

Республика вошла в топ-10 регионов, признанных лучшими по вовлеченности в проект, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Московской, Самарской, Свердловской и Нижегородская областями, а также с Башкортостаном и Ханты-Мансийским автономным округом.

«Код будущего» предназначен для того, чтобы старшеклассники могли обучаться программированию как вживую, так и в онлайн-формате (synergyacademy.com/itshool2022). Очные занятия уже организованы в двух школах, расположенных в Набережных Челнах и Елабуге соответственно.

Нынешние участники «Кода будущего» должны завершить обучение в ноябре 2023 года. По итогам занятий всем им выдадут сертификаты. Полученные знания помогут присоединившимся к проекту не только подготовиться к выпускным экзаменам, но и попробовать свои силы на олимпиадах и хакатонах. Организаторы курсов также рассчитывают, что учеба на них облегчит школьникам выбор профессии.

«Код будущего» призван отвечать на реальные потребности IT-компаний. Его участников учат использовать самые популярные языки программирования: Java, JavaScript, Python, PHP и С++. По желанию также можно поучиться разработке мобильных и компьютерных приложений, а также созданию интернет-сайтов.

После завершения проекта школьники могут продолжить обучение в некоторых задействованных в инициативе вузах. В частности, в «Синергии» они могут поступить в колледж при университете или сразу стать студентом факультета программирования.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев пояснил, что в стенах вуза пилотный проект «Код будущего» стартовал еще в 2021 году. Тогда в нем участвовали только десять регионов, а теперь уже 30. Впрочем, федеральный проект «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» предусматривает, что к 2030 году курсы «Кода будущего» пройдут 1,2 млн человек.

«В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных IT-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — поделился своим видением перспектив с учетом нынешнего контекста Артем Васильев.