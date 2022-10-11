Школьники собрали четыре тонны отходов в парке «Савиново»

За выходные дни 700 казанских школьников навели порядок на территории парка «Савиново» в Казани. Они собрали четыре тонны отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Активисты собрали и рассортировали мусор, высадили саженцы, подарили вещам новую жизнь на своп-маркете и сыграли в экофутбол. За один час общими усилиями было собрано 293 мешка с мусором, из них 128 мешков пластика, 25 мешков металла и 140 мешков со стеклом», — отметили в ведомстве.

Субботник прошел в формате школьного Кубка чистоты. В ходе квеста ребята зарабатывали баллы за правильную сортировку мусора. Проект реализован при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, мэрии Казани, Совета детских организаций РТ и Росмолодежи.