Школьники со всей России смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Всероссийская акция «Поздравь Деда Мороза» пройдет с 15 октября по 5 ноября в рамках проекта «Культура для школьников». Участники смогут подготовить стихотворения, сказки, песни и подарки ко дню рождения сказочного героя.

Инициативу организовали при поддержке Представительства Вологодской области при Президенте России и Правительстве России, а также акционерного общества «Дед Мороз» при содействии Минкультуры России.

Акция призвана познакомить школьников с традициями зимних праздников, популяризировать образы национальных сказочных героев, укрепить семейные ценности и привлечь внимание к внутреннему туризму.

«Минкультуры России уделяет приоритетное внимание работе с детьми и молодежью. В частности, реализуются масштабные просветительские творческие инициативы, ориентированные на изучение отечественной культуры и знакомство со сказочным эпосом, который является важной частью богатого наследия нашей страны. В их числе наша новая акция „Поздравь Деда Мороза“, объединяющая детей и родителей», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.

Школьники могут представить работы в четырех номинациях: «Стихотворение для Деда Мороза», «Сказка для Деда Мороза», «Песня для Деда Мороза» и «Подарок для Деда Мороза». В последней номинации участникам предлагают сделать своими руками поздравительную открытку или поделку. В остальных категориях необходимо сочинить и исполнить стихотворение, придумать и рассказать сказку либо написать и спеть песню.

Для участия нужно подать заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 5 ноября включительно.

Эксперты отберут около 100 лучших работ. Итоги акции объявят 18 ноября – в день рождения Деда Мороза из Великого Устюга. Результаты разместят в разделе «Новости» на портале проекта.

Победители получат памятные подарки от Всероссийского Деда Мороза. Главным призом станет сертификат на посещение его вотчины в Великом Устюге.

Проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.