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Ру Тат
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Происшествия
26 октября 2022  08:10
Полина Шевчук

Школьники смогут проверить знания по пожарной безопасности во всероссийской олимпиаде

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Второй этап всероссийской олимпиады по пожарной безопасности стартует сегодня, 26 октября. Проверить свои знания смогут школьники в возрасте 11-15 лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Олимпиада проводиться в онлайн формате. Чтобы стать ее участником, необходимо перейти на сайт обучающей онлайн-площадки Пожарно-технической выставки.

Каждый участник получит грамоту, а призеры и победители – памятные дипломы.
 

 

#МЧС РТ #олимпиада
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