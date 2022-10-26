Школьники смогут проверить знания по пожарной безопасности во всероссийской олимпиаде

Второй этап всероссийской олимпиады по пожарной безопасности стартует сегодня, 26 октября. Проверить свои знания смогут школьники в возрасте 11-15 лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Олимпиада проводиться в онлайн формате. Чтобы стать ее участником, необходимо перейти на сайт обучающей онлайн-площадки Пожарно-технической выставки.

Каждый участник получит грамоту, а призеры и победители – памятные дипломы.

