Школьники смогут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги» до 27 ноября

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября. В онлайн-состязании уже приняли участие более 2,9 млн школьников 1 – 9-х классов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Олимпиада стартовала 1 ноября. В связи с большой популярностью, а также высокой социальной значимостью ее срок продлен еще на неделю», – уточнили в министерстве.

Мероприятие позволяет школьникам проверить знания по правилам поведения на дороге и повысить дорожную грамотность. В заданиях моделируются реальные ситуации, а участники должны найти правильное решение.

Чтобы принять участие в состязании, необходимо зарегистрироваться на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» и перейти из личного кабинета на страницу олимпиады. Все участники получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.

Олимпиада проводится третий год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.