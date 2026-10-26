Школьники смогут посостязаться в знании национальных костюмов народов России

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В пятницу, 30 октября, стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения». Просветительская инициатива реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры РФ и приурочена к Году единства народов России, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

По замыслу организаторов, акция должна увлечь представителей молодежи традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народной одежды, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.

«Каждый традиционный костюм – не просто уникальное художественное произведение, но и неотъемлемая часть богатого культурного наследия народов нашей страны, живая связь поколений. <...>», – заметила по этому поводу статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Первая часть акции представляет собой творческое состязание. Для участия в нем учащимся необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:

– «Этноисследование: костюмы народов России» – рассказ об одном из традиционных костюмов народов РФ в формате презентации;

– «Костюм в кадре» – подготовка презентационного видеоролика с рассказом об одном из традиционных костюмов народов России;

– «Новый взгляд на традиции» – создание эскиза современной одежды, разработанного на основе элементов национальных костюмов народов РФ;

– «Наследники традиций» – видеорассказ о семейной реликвии: костюме или его элементе, передаваемом из поколения в поколение.

Вторая часть акции – теоретическая. Школьники смогут пройти интерактивный Культурный тест, разработанный экспертами Российского этнографического музея. Задания подготовлены для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках – «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

Подать заявку на участие в акции или ответить на вопросы теста можно на портале Культурадляшкольников.РФ с 30 октября по 20 ноября текущего, 2026 года включительно.

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Набравшие наибольшее количество баллов при прохождении Культурного теста получат сертификаты победителей. Результаты будут опубликованы 17 декабря 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.