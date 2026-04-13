Школьники РТ выберут профессию на Всероссийской ярмарке «Работа России»

«Физика в бутылке», «Цифровой рубль», японское оригами, каллиграфия и другие мастер-классы пройдут для школьников 17 апреля в Татарстане в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваля профессий. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Для школьников и студентов образовательные учреждения Казани подготовили увлекательную интерактивную программу. Желающие смогут принять участие в мастер-классах "Физика в бутылке" (демонстрация зрелищных физических опытов с использованием пластиковых бутылок), по оказанию первой медицинской помощи, японской каллиграфии и оригами, "Сборке монтажных систем"», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, пройдет мастер-класс с использованием VR-очков «Попробуй и выбери профессию». Мероприятие организовано благодаря федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры».

В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» примут участие более 350 работодателей из разных отраслей экономики. Они представят соискателям 10 тыс. вакансий. Участниками ярмарки станут представители более 50 образовательных учреждений Татарстана.

В день проведения ярмарки откроется 46 площадок по всей республике – в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске и других районах. В Казани ярмарка пройдет в КСК «УНИКС».