Школьники РТ приглашаются к участию во всероссийской онлайн-олимпиаде на знание ПДД

Школьники Татарстана приглашаются к участию во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. Олимпиада организована для учеников 1 – 9-х классов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Участники проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. Это делает задания более интересными и увлекательными для ребят, позволяет наглядно продемонстрировать им правила пользования дорогами и общественным транспортом», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Олимпиада продлится до 19 ноября включительно, участие в ней бесплатное. Выполнять задания школьники могут самостоятельно или с родителями. Состязание проходит на онлайн-платформе Учи.ру.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более 2,2 млн школьников 1 – 4-х классов из 85 регионов России.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из целей этого нацпроекта – повышение безопасности на дорогах, которая в том числе зависит от знания правил БДД и умения их применять в жизни.

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.