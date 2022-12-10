Школьники РТ получили золото и бронзу на Всероссийской олимпиаде по программированию

Команды школьников из Татарстана завоевали золотую и бронзовую медали, дипломы второй и третьей степени на XXIII Всероссийской олимпиаде по программированию. Республику представляли 39 учеников в составе 14 команд, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Всего в олимпиаде приняли участие 222 команды <...>. Делегация Татарстана стала второй по численности, уступив только Москве», — отметили в министерстве.

Золотой медалью награждена команда учащихся Not today из Лицея имени Н. И. Лобачевского. Бронзовую медаль получила команда Sin@ лицея-интерната №2 Казани.

Дипломов второй степени удостоились команда No-brainers, в которую входили ученики Лицея имени Лобачевского, и команда «Девочки с хоккея» казанского лицея-интерната №2 и Лицея имени Лобачевского.

Дипломы третьей степени достались командам «План Эвакуации» и «ЖВиШ» лицея-интерната №2, а также команде Ivan Лицея имени Лобачевского и лицея №131 Казани.

XXIII Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию прошла 5 декабря в Санкт-Петербурге.