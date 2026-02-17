news_header_top
Руc Тат
Общество 17 февраля 2026 17:29

Школьники РТ поборются за победу в Интеллектуальной олимпиаде ПФО в Перми

В Татарстане подвели итоги регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Команды из 45 муниципалитетов республики состязались по четырем направлениям: робототехника, решение инженерных задач, управление БПЛА и программирование БПЛА, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Первое место по направлению «Робототехника» заняли Данил Игнатьев и Максим Милюков из Центра детского технического творчества Бугульминского района.

В блоке «Решение инженерных задач» победителями стали Эмиль Махиянов и Самат Зайцев, представляющие детский технопарк «Кванториум» Набережных Челнов.

В номинации «Управление БПЛА» победил учащийся Лицея – инженерного центра Советского района Казани Стефан Афанасьев.

Первого места по направлению «Программирование БПЛА» удостоились учащиеся Лицея – инженерного центра Советского района Казани Ярослав Блинков и Арслан Галеев.

Соревнования регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа прошли на площадках детского технопарка «Кванториум» Набережных Челнов и Лаишевского технико-экономического техникума. Финал пройдет с 11 по 13 марта в Перми.

