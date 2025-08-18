Школьники РТ осведомлены о профессиях лучше сверстников из большинства других регионов

Школьники Республики Татарстан знают о профессиях больше, чем их сверстники из большинства других регионов России. Таковы результаты исследования, проведенного проектом единой модели профориентации «Билет в будущее», являющегося частью национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба проекта.

В ходе реализации инициативы выпускники школ на протяжении года проходили диагностику, которая оценивает уровень готовности учащихся к выбору профессии.

В Татарстане респондентов, получивших результат 6,5 стена и выше по шкале «Знание профессий», – 29,4%. Республику по этому показателю опережают Санкт-Петербург (35,5%), Москва (33,4%) и Оренбургская область (30,3%). Также среди регионов-лидеров присутствуют Московская (29,0%) и Свердловская (28,3%) области, Алтайский край (28,2%), Курская область (28,1%).

В процессе тестирования оценивался уровень информированности школьника о мире профессий. Показатель указывает на степень осведомленности обучающегося о различных профессиях. Речь идет о том, знает ли учащийся, какие профессии относятся к той или иной сфере деятельности, какие обязанности выполняют специалисты и какие профессионально важные качества им нужны, насколько похожи или отличаются те или иные близкие профессии.