Школьники РТ научатся разработке приложений для цифровизации культурных программ

Татарстанских школьников приглашают принять участие в IT-хакатоне от Минкультуры Татарстана Culture outside borders. Подростков научат разработке приложений и сервисов для цифровизации культурных программ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Участниками хакатона могут стать школьники в возрасте 14–17 лет. Они будут соревноваться в четырех направлениях: «Цифровые помощники — чат-боты в сфере культуры», «Цифровой сервис „Культурный дневник“ для школьников», «Сервис по генерации контента для мероприятий», «Цифровой сервис для распознавания визуального контента и интерактивного взаимодействия с ним».

Подать заявку все желающие могут до 19 мая на сайте. Само мероприятие пройдет 20–28 мая, а церемония награждения лучших в каждой из категорий — 31 мая.

«Проводимый IT-хакатон в Татарстане и Казани — это важный шаг в приближении звания цифровой республики и столицы. Привлекая молодые умы, мы стараемся продемонстрировать открытость возможностей для решения насущных задач, стоящих сейчас. Лучшие решения участников как обратная связь будут большим подспорьем для реализации единой системы в сфере культуры», — отметила глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова.

В этом году Татарстан стал пилотным регионом для проведения IT-хакатона, в дальнейшем планируется проводить такие мероприятия по всей России.