Школьники РТ могут выразить признание педагогам во время акции «ВеликиеСловаУчителям»

Школьники России могут принять участие в акции «ВеликиеСловаУчителям», которая пройдет с 6 по 14 декабря, и выиграть приз для своего педагога, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России впервые запускает такую акцию, – отметили в пресс-службе. – Выразить учителям признание, сказать приятные слова об их труде, сделать это красиво, точно, выразительно и креативно поможет акция “ВеликиеСловаУчителям”».

Участники акции должны найти понравившееся высказывание известного российского писателя, деятеля культуры или искусства, ученого об учителе и его миссии. Затем необходимо снять небольшой ролик или сделать рисунок, который раскроет смысл выбранной фразы.

Работу нужно опубликовать до 14 декабря в одной из социальных сетей («ВКонтакте», Instagram или TikTok) с хештегами #ВеликиеСловаУчителям, #Минпросвещениярф.

Наиболее интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России. Кроме того, 30 авторов лучших работ получат памятные призы.