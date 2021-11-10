Школьники РТ могут стать участниками всероссийского открытого урока «Мы начинаем КВН!»

Школьники Татарстана в онлайн-режиме могут принять участие во всероссийском открытом уроке «Мы начинаем КВН!», который состоится 11 ноября. Он будет посвящен 60-летию Клуба Веселых и Находчивых, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В уроке примут участие постоянный член жюри Высшей лиги КВН, режиссер театра и кино, телеведущий, общественный и политический деятель Юлий Гусман и руководитель и главный редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская», – отметили в министерстве.

Участники открытого урока узнают историю создания КВН, о том, как эта игра связана с легендарным телевизором «КВН-49», а также школьникам расскажут о Юниор-лиге Клуба Веселых и Находчивых.

Открытый урок будет доступен в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения России в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.