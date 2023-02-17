Школьники РТ могут стать участниками олимпиады по информатике и получить баллы к ЕГЭ

Российские школьники 6–11-х классов могут принять участие в бесплатной олимпиаде по информатике и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Олимпиада состоится из двух туров и продлится до 8 апреля, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Присоединиться к олимпиаде можно до завершения первого тура — до 6 марта. Участники второго тура получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в топовые российские вузы», – говорится в сообщении.

Олимпиада делится на два этапа – познавательный и соревновательный. В первом туре школьники попадают в IT-лабораторию, где должны будут выполнить задачи на логику, математику, программирование. Каждую тему сопровождают обучающие видео, а уровень сложности можно выбирать. Участники с лучшими результатами пройдут во второй тур.

Второй тур – это командное соревнование по созданию навыков для голосового помощника. Под руководством экспертов участники разработают собственные модули и познакомятся с актуальными задачами в IT-продуктах.

Участники и победители второго тура олимпиады могут заработать от 2 до 15 конкурсных баллов в трех компетенциях – программирование на Python, исследовательская деятельность и искусственный интеллект.

Олимпиада проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» платформой «Яндекс Учебник». Минпросвещения России включило это состязание в перечень олимпиад, утвержденный на 2022–2023 учебный год.