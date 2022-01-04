Школьники из РТ могут принять участие в конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне

Татарстанские школьники, студенты колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Школьный этап завершится 30 января, муниципальный – 6 февраля, региональный – 6 марта, а федеральный – 27 марта. В мае состоится торжественное награждение победителей конкурса», – отметили в министерстве.

Конкурсанты должны представить работы, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Так, например, можно написать сочинение на такие темы, как «Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941–1945 годов как память о геноциде мирных советских граждан», «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории семьи участника конкурса», «Дети в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и др.

В предыдущем учебном году в конкурсе приняли участие более 460 тыс. школьников и студентов колледжей из всех субъектов РФ, а также Республики Беларусь и 25 иностранных государств. В этом году в конкурсе примут участие в том числе обучающиеся из государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза.

По итогам конкурса будет издан сборник сочинений абсолютных победителей, призеров и лидеров номинаций с указанием их педагогов-наставников.

С более подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Татарстана.