В России проходит онлайн-олимпиада для школьников по экологии и окружающему миру

С 31 января по 27 февраля российские школьники смогут пройти часовое онлайн-тестирование и проверить свои знания по экологии и окружающему миру, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Для участия понадобится только компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Задания олимпиады будут доступны на сайте.

«Заботиться о природе — значит ей помогать. Беречь леса от пожаров, почву, воздух и воду — от загрязнений, бороться с глобальными изменениями климата. Для этого нужны знания, как правильно это делать. Важно понимать, что природные ресурсы не бесконечны, и наращивать объемы их переработки: вторичного, третичного использования. Рассчитываю, что олимпиада не просто поможет привить ребятам полезные экологические привычки, а даст импульс всем ее участникам двигаться дальше в деле сохранения природного наследия нашей страны», — заявил Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Отмечается, что тестирование направлено на развитие у детей экологического мышления, повышение уровня экологической сознательности подрастающего поколения. Кроме заданий из школьной программы окружающего мира, в тестирование включены темы нацпроекта «Экология».

Всероссийская олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» в России проходит с 2020 года. Она организуется онлайн-платформой Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. В нацпроект «Экология» входят девять федеральных проектов: «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух» и другие.