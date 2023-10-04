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Школьники России могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде на знание ПДД
На образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Олимпиада позволит школьникам с 1 по 9 классы проверить и повысить дорожную грамотность.
Выполнять задания дети смогут ежедневно в любых условиях, на работу дается час, а время на тренировочные задания не ограничено. Результате олимпиады будут доступны сразу после завершения мероприятия.
Олимпиада продлится до 15 октября 2023 года включительно.
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