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Руc Тат
Происшествия 4 октября 2023 16:37

Школьники России могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде на знание ПДД

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На образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Олимпиада позволит школьникам с 1 по 9 классы проверить и повысить дорожную грамотность.

Выполнять задания дети смогут ежедневно в любых условиях, на работу дается час, а время на тренировочные задания не ограничено. Результате олимпиады будут доступны сразу после завершения мероприятия.

Олимпиада продлится до 15 октября 2023 года включительно.

#знание пдд
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