Школьники РФ могут принять участие в Межрегиональных предметных олимпиадах КФУ

Казанский федеральный университет приглашает учащихся 8–11 классов и студентов программ среднего профессионального образования принять участие в Межрегиональных предметных олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

В перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников в этом году вошли дизайн, химия, русский язык, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский), физика, право, биология и история.

Победители и призеры при поступлении в вузы России, в том числе в КФУ, приравниваются к абитуриентам, набравшим 100 или 300 баллов ЕГЭ. Они также могут получить дополнительные баллы к результатам экзамена.

Олимпиады проходят в два этапа. Отборочный этап состоится дистанционно с 26 октября по 23 ноября 2026 года. К заключительному этапу, который пройдет очно в КФУ с 13 января по 7 февраля, пригласят победителей и призеров отборочного тура, а также тех, кто занял призовые и первые места в заключительном этапе прошлого года.

Для участия необходима регистрация. Заполнить заявку можно на сайте.